Ein ausgebüxtes Schweinchen beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen Polizei und Feuerwehr an der Landstraße 532 zwischen Mußbach und Haßloch. Eine Polizeistreife sichtete das herrenlose Tier gegen 5.30 Uhr. Beim Anblick der Ordnungshüter ergriff das Schwein die „Flucht“ und verkroch sich im Dickicht einer nahen Pferdekoppel. Da die Gefahr bestand, dass das Tier erneut versucht zu flüchten und unter Umständen den Straßenverkehr gefährdet, forderte die Polizei die Feuerwehr zur Unterstützung an. Die Einsatzkräfte konnten das Schwein in einen nahen Stall lotsen und mit Paletten eine provisorische Barriere bauen. Nachdem das Tier gesichert war, kam es auf einen mit Stroh ausgepolsterten Anhänger und wurde von der Feuerwehr auf einen landwirtschaftlichen Hof in der Nachtweide transportiert. Dort wird es versorgt und genießt wohl die neue Herberge. Wo das Schwein herkam sowie der Grund für sein Ausbüxen ist nicht bekannt. Der Tierhalter konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.