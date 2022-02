Bekannt ist Jürgen Keddigkeit als Burgenspezialist. Schon seit Jahrzehnten widmet sich der Kaiserslauterer Historiker diesem Thema. Am Sonntag, 20. Februar, spricht er in der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ als Gast des Fördervereins Museum über „Pfälzer Burgen – Legenden und Wirklichkeit“.

„Ich bin heilfroh, dass mein Vortrag wieder live möglich ist,“ freut er sich im Gespräch. „Denn dann kann ich sehen, ob das, was ich erzähle, Anklang findet.“ Mit Blick auf sein Thema hebt er hervor: „Der Raum der heutigen Pfalz zählt mit etwa 500 mittelalterlichen Wehranlagen zu den burgenreichsten Landschaften Europas.“ Die Faszination, die jene alten Burgruinen seit dem Zeitalter der Romantik auf den Betrachter ausüben, sei bis heute ungebrochen.

Dies beweisen die zahlreichen Burgbesucher von nah und fern sowie Publikationen aller Art zum Thema Burg. Überrascht ist der Referent allerdings, dass die Zuhörer am Ende seiner „Burgenveranstaltungen“ immer wieder die gleichen Fragen stellen. Diese beruhten meistens auf Hörensagen und „Ortstradition“ oder auf Märchen und Legenden, auf der Fantasie der Burgenbegeisterten oder der von Filmemachern aus Hollywood. Daher wird der Referent unter anderem den Fragen nachgehen, ob tatsächlich Turniere auf pfälzischen Burgen stattfanden und ob nur Brunnen die Burgbewohner mit Wasser versorgten. Keddigkeit wird auch klären, wer diese kombinierten Wohn-, Wehr- und Wirtschaftsbauten errichtete, aus welchem Grund sie wann erbaut wurden und wer sie tatsächlich bewohnte. Zur Sprache kommen auch die Themen Burgbelagerung und Burgzerstörung. Keddigkeit wird auch klären, ob im Verlauf des „Pfälzischen Erbfolgekrieges“ fast alle hiesigen Festen ihr Ende fanden. Ziel seines mit einer Bildpräsentation versehenen Vortrags ist es, die zahlreichen Legenden oder Behauptungen zum Thema Burgen zu hinterfragen und mit der Wirklichkeit zu konfrontieren.

TERMIN

Jürgen Keddigkeit spricht am Sonntag, 20. Februar im Festsaal des Herrenhofs Mußbach über „Pfälzer Burgen – Legenden und Wirklichkeit“. Es gelten 2 G-plus-Regelung, Tests außer für Geboosterte sowie Maskenpflicht. Online-Link: www.pfalzmatinee200222.herrenhof-mussbach.de, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.