Blut spenden und Leben retten: Seit mehr als 40 Jahren hat sich Jürgen Heil dem Ziel verschrieben und gibt mehrfach im Jahr Blut. Jetzt wurde er für 150 Blutspenden geehrt.

Die Auszeichnung erfüllt den 66-jährigen Haßlocher zwar mit Stolz, ist für sein Engagement aber nicht entscheidend. Ihm geht es darum, dass anderen Menschen geholfen werden kann. Von einer 500-Milliliter-Spende können drei Menschen profitieren und Heil hat insgesamt schon 75 Liter Blut gespendet. Solange er fit und gesund ist, will er damit weitermachen: 200 Blutspenden sind sein Ziel.

Er wünscht sich, dass sich mehr Menschen für Blutspenden entscheiden. Ihn selbst haben mehrere Umstände dazu bewogen. „Mit fünf Jahren hatte ich einen schweren Unfall mit einem Pkw, es folgte eine Notoperation und dabei wurde eine Blutspende benötigt“, erklärt er. Später war Heil beim Jugendrotkreuz aktiv und auch bei Blutspende-Terminen dabei. Da fiel der Entschluss, selbst regelmäßig zu spenden. „Ich habe über 45 Jahre gearbeitet, war viel mit dem Lkw in Europa unterwegs, habe dabei auch schlimme Unfälle gesehen“, erzählt er. Das habe ihm immer wieder ins Bewusstsein gerufen, wie schnell man auf eine Blutspende angewiesen sein kann.

Außerdem habe bei den Terminen jeder persönliche Vorteile, betont Heil. Vor der Spende werde man von einem Arzt durchgecheckt, Blutdruck und Blutwerte analysiert. So sei bei ihm vor Jahren ein zu hoher Blutdruck entdeckt worden. Blut spenden dürfen Menschen, solange sie gesund und fit sind. Männer können bis zu sechsmal, Frauen bis zu viermal pro Jahr spenden.

Um fit zu bleiben, fährt Heil viel mit dem Fahrrad oder startet Enkelaktivitäten. Damit er im Ruhestand körperlich noch ein bisschen mehr gefordert ist, stehen Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen im Nebengewerbe auf dem Plan. Und natürlich ist der nächste Blutspende-Termin per App schon vorgemerkt. Er geht mit dem Sohn und den Kumpels wie immer gemeinsam zum Termin am 24. Juni nach Böhl-Iggelheim.

Temrine

Am 21. August und 6. November, 15 bis 20 Uhr, in der Ernst-Reuter-Schule.

