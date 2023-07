Vom Anfang des 18. Jahrhunderts stammen die ältesten Grabsteine auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof in Deidesheim – doch wer vermag die überwiegend in Hebräisch verfassten Inschriften heute noch zu lesen, die Infos, die sich hier bieten, einzuordnen? Eine die es kann, ist die Wachenheimerin Friederike Münzing, die am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr genau über dieses Thema in der ehemaligen Synagoge in Deidesheim sprechen wird.

Münzing, von Haus aus evangelische Theologin, ist von ihrem Studium her des Hebräischen mächtig, das spezielle „Grabstein-Hebräisch“ mit seinen vielen, oft nicht sehr eindeutigen Abkürzungen stellte aber auch für sie eine Herausforderung dar. Fast ein wenig wie bei der Vorbereitung eines Fachseminars habe sie sich in den letzten Monaten gefühlt, berichtet sie. In ihrem Vortrag wird Münzing, die in Wachenheim auch zum Vorstand des Vereins „Gegen das Vergessen“ gehört, der sich für die Erhaltung des jüdischen Erbes einsetzt, nun ihre Kenntnisse zur jüdischen Sepulkralkultur am Beispiel des Deidesheimer Friedhofs vorstellen. Es geht dabei um die Deutung der Inschriften, die sie zum Teil nur noch mit viel Mühe und digitaler Hilfe entziffern konnte, um deren Datierung, Informationsgehalt, Abkürzungen und Symboliken und die Frage, was uns diese Steine heute sagen, welche familiären Bande ehemaliger Deidesheimer Juden sich herausarbeiten lassen. Dabei solle alles so dargeboten werden, dass auch alle, die kein Hebräisch können, davon profitieren. Der Eintritt ist frei.