Der Literaturwissenschaftler, Autor und langjährige Verleger des S. Fischer Verlags (bis 2019) Jörg Bong, vielen wohl eher unter dem Namen Jean-Luc Bannalec als Schöpfer der populären Bretagne-Krimi-Reihe um den Kommissar Dupin bekannt, ist am kommenden Dienstag, 21. März, um 19 Uhr Gast in der Reihe „Hambacher Nachlese“ im Hambacher Schloss. Dabei stehen aber keine bizarren Morde in Concarneau oder Saint-Malo auf dem Programm, sondern Bongs neuestes Buch „Die Flamme der Freiheit“, der Auftakt einer geplanten Trilogie zur deutschen Revolution von 1848/1849, die vor ziemlich genau 175 Jahren, im März 1848, begann. In dem Auftaktband erzählt Bong auf nach Ausweis der Kritik sehr plastische Weise vom Überschwappen der Revolution aus Paris nach Deutschland und den folgenden ersten zwei Monaten, wobei er eindeutig Stellung bezieht im Grundkonflikt zwischen den Demokraten, die die „ganze Revolution“ wollten und für eine „demokratische Bundesrepublik“ eintraten, und den Liberalen, die an der bestehenden Monarchie festhalten wollten, wenn auch in reformierter Form. Der Anlass für das Mammutprojekt sei Wut gewesen, verriet der Autor im Gespräch mit dem Literaturredakteur Alexander Cammann in der „Zeit“, Wut darüber, dass das politische Vermächtnis dieser Zeit, allen voran der Wille zur Demokratie, heute so gut wie vergessen sei. In Hambach wird er sein Buch nun im Gespräch mit Kristian Buchna vorstellen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter anmeldung@hambacher-schloss.de aber erforderlich.