Das Mandelblütenfest lockt nicht nur die Besucher nach Gimmeldingen. Auch die Innenstadt profitiert von den Gästen. Doch bei einem Thema sind die Geschäftsleute kritisch.

Jedes Jahr reisen die Menschen zur Mandelblüte in die Pfalz. Überregional bekannt und besonders beliebt ist das Mandelblütenfest in Gimmeldingen. In diesem Jahr zeigte sich das Wetter an den beiden Festwochenenden nicht so stabil und freundlich wie erhofft. Trotzdem zog es zum zweiten Wochenende so viele Besucher in das Weindorf, dass die Straßen verstopft und die Parkplätze schnell voll waren. Von den zahlreich angereisten Gästen profitieren auch die Händler und Gastronomen in der Innenstadt. Einige Besucher mieden das übervolle Gimmeldingen und entschieden sich lieber für einen Stadtbummel und einen Restaurantbesuch in der Innenstadt.

Jutta Veith freute sich über viele Gäste in ihrem Weinlokal Liebstöckl, und Julian Petri, der im Restaurant Kunigunde angestellt ist, erzählt, es sei zwar sehr viel los gewesen, doch habe man weniger Gäste als im vorigen Jahr zur Mandelblüte gezählt. Heidi Wohs, Inhaberin der gleichnamigen Damenboutique in der Friedrichstraße, berichtet von zahlreichen Kunden, die sogar aus Frankfurt, Fulda und Hamburg speziell zur rosa Blüte angereist waren. Nach einem langen Winter sei die Mandelblüte ein attraktiver Anziehungspunkt, wodurch die Laune deutlich gehoben sei, was sich auch auf das Kaufverhalten auswirke, hat sie beobachtet.

Knifflige Planung

2023 wurde erstmals der verkaufsoffene Sonntag mit dem Mandelblütenfest gekoppelt. Was aber logistisch nicht einfach ist. Um einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten zu können, bedarf es per Verordnung einer Verbindung zu einem traditionellen Fest. Laut Wohs hat die Gemeinschaft der Händler in der Vergangenheit die Kopplung mit dem Mandelblütenfest vermieden, weil man befürchtete, nicht genügend Kunden von der Festmeile in die Stadt locken zu können. Ohnehin sei die Planung nicht ohne Risiko, denn der Termin für den verkaufsoffenen Sonntag muss lange im Voraus festgelegt werden. Der Zeitpunkt des Mandelblütenfests hingegen wird sehr kurzfristig nach dem Stand der Blüte bekanntgegeben. In diesem Jahr kam zudem die Landtagswahl am 22. März hinzu, weswegen 2026 der erste verkaufsoffene Sonntag erst nach Ostern am 12. April stattfindet. Wohs berichtet, die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Mandelblütenfest sei im vergangenen Jahr ein Glücksgriff gewesen, denn sie habe zu vollen Läden und einer gut besuchten Innenstadt geführt. „Natürlich hat das gute Wetter mit zum Erfolg beigetragen, was man nicht bestellen kann“, sagt sie.

Auch Markus Schmitt mit seinen beiden Herrenmodeläden am Marktplatz und in der Kellereistraße freute sich über eine hohe Kundenfrequenz während der Mandelblüte. „Ja, es war sehr viel los in der Stadt, am Marktplatz und in den Geschäften“, sagt er. Dass nicht auch noch verkaufsoffen war, begrüßte er sehr. „Das Verkehrschaos in der Stadt verursacht durch die Sperrung des Hornbachkreisels und der Amalienstraße führt nicht gerade zu einer guten Erreichbarkeit der Innenstadt. Der Parkplatzsuchverkehr war ohnehin jetzt schon enorm. Mit einem zusätzlichen Event wären wir völlig überfordert worden“, sagt Schmitt. Der nun geplante verkaufsoffene Sonntag im April sei terminlich günstiger, denn die Saison sei dann vorangeschritten, die Temperaturen normalerweise angenehmer, was den Verkauf von Frühlings- und Sommerkollektionen begünstige, meint Markus Schmitt.

„Lohnt sich nicht“

Auch Giovanni Raneri, Inhaber der gleichnamigen Boutique in der Hauptstraße, teilt Schmitts Meinung und ergänzt: „Das Publikum des Mandelblütenfestes ist ein anderes als das, was gezielt zum Einkaufen in die Innenstadt kommt.“ Die Kopplung sei zu überladen und die Kundenklientel werde nicht zielgerichtet angesprochen. Ohnehin ist er ein Kritiker der anlassorientierten offenen Sonntage, von denen die Händler weniger profitieren können. „Nur vier verkaufsoffene Sonntage werden in den Städten genehmigt. Ausnahme ist das Fashion Outlet in Zweibrücken mit 16 offenen Sonntagen. Das ist nicht gerecht“, ist er überzeugt.

In der Schütt Parfümerie hingegen stellte sich eine höhere Kundenfrequenz während des Mandelblütenfests nicht ein. „Ja, in der Fußgängerzone habe ich viele Touristen gesehen, doch wir haben eher Stammpublikum und weniger Laufkundschaft“, sagt Inhaberin Maike Helbig. Ob sie sich einen verkaufsoffenen Sonntag zur Mandelblüte gewünscht habe? „Wir werden nicht mehr an den offenen Sonntagen teilnehmen, denn sie sind meiner Meinung nach völlig mit Angeboten und Events überfrachtet. Blumen- und Bauernmarkt, Weinverkostungen und dazu eventuell eigene Aktionen sind einfach zu viel und rauben den Händler den Umsatz, weil sich die Kunden in der Vielzahl der Angebote verzetteln“, sagt sie. Sie habe die eigenen Umsätze der vergangenen 20 Jahre an den verkaufsoffenen Sonntagen angeschaut und sei zu dem Schluss gekommen: „Das lohnt sich nicht für uns.“