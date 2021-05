Schon am Sonntagmorgen hat im DRK-Schnelltestzentrum im Neustadter Klemmhof reger Betrieb geherrscht. Viele Menschen nutzen offensichtlich das gute Wetter, um vor allem die Außengastronomie zu besuchen. Ab Montag, 31. Mai, gilt im Übrigen die von der Stadt verfügte Maskenpflicht in der Innenstadt (montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr) nicht mehr. Hingegen muss eine FFP2- oder medizinische Maske weiter auf dem Wochenmarkt getragen werden und ebenso in Warteschlangen vor Geschäften, wie es die Corona-Verordnung des Landes vorschreibt.

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat am Sonntagmittag die aktuellsten Inzidenzwerte (gemeldete Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) mitgeteilt. Für Neustadt lag der Wert bei 33,8, für den Landkreis Bad Dürkheim bei 18,1 und für den Landkreis Südliche Weinstraße bei 15,4.