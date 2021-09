14 neue Corona-Fälle in Neustadt hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Dienstag gemeldet. Aktuell sind somit in der Stadt 268 aktive Infektionen bekannt – das sind zwei mehr als im kompletten Landkreis Bad Dürkheim. Im Kreis wurden 22 Neuinfektionen registriert, darunter auch zwei Schüler der Berufsbildenden Schule in Dürkheim. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen seit Montag zwölf neue Corona-Fälle hinzu, darunter in der Berufsbildenden Schule Landau, einem Landauer Gymnasium und in der Mörzheimer Kita.

In Neustadt sank die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Menschen hochgerechnet – am Dienstag von 244,1 auf 232,6; dennoch hat die Stadt immer noch den höchsten Wert im Land. Im Kreis Bad Dürkheim lag die Inzidenz bei 67,7, im Kreis Südliche Weinstraße bei 46,9. Seit Sonntag wird bezüglich möglicher Einschränkungen jedoch nicht mehr nur auf die Inzidenz geschaut. Auch die Anzahl der Krankenhauseinweisungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner (Hospitalisierungsinzidenz) und der regionale Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen werden berücksichtigt. Da beide Landkreise sowie die Stadt in keiner beziehungsweise nur einer Kategorie die Grenzwerte überschritten haben, gilt für alle drei weiterhin die erste von drei Corona-Warnstufen.