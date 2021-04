Während der Inzidenzwert in Neustadt am Sonntag mit 103,3 die kritische 100er-Marke geknackt hat, ging er am Montag wieder hinunter auf 93,9. Der Wert gibt auf 100.000 Einwohner hochgerechnet an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Liegt der Wert drei Tage in Folge über 100, sieht die Corona-Notbremse verstärkte Einschränkungen im öffentlichen Leben vor. So ist es zum Beispiel der Fall im Landkreis Bad Dürkheim: Dort gilt seit Sonntag erstmals eine Ausgangssperre.

Derweil ist die Anzahl der Corona-Fälle in Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim nach Angaben der Kreisverwaltung am Wochenende noch einmal angestiegen: Seit Freitag sind 27 Fälle in der Stadt gezählt worden und im Kreis Bad Dürkheim 72. Damit sind in Neustadt 142 aktive Infektionen bekannt, im Kreis 353. In Neustadt wurden 21 weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante nachgewiesen, im Landkreis 33.

Das für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zuständige Gesundheitsamt in Landau meldet seit Freitag 60 Corona-Neuinfektionen. Eine älterer Frau aus der Verbandsgemeinde Herxheim und ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle auf 146.