55 neue Corona-Infektionen sind in Neustadt von Freitag bis Montag gemeldet worden. Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Montag informiert. Im Kreis Bad Dürkheim wurden 91 neue Infektionen registriert. Damit zeichnet sich im Vergleich zu den Werten in der Vorwoche eine leichte Entspannung ab. Erkennbar ist das etwa an der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Lag der Wert für Neustadt vor wenigen Tagen noch deutlich über 1000, so beträgt er nun 937,8. Auch im Kreis Bad Dürkheim gab es einen Rückgang auf jetzt 648,0. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind laut dem dortigen Gesundheitsamt übers Wochenende 452 weitere Corona-Fälle hinzu gekommen.