Seit der letzten Meldung am Freitag hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim einen neuen Corona-Fall für die Stadt Neustadt und acht Neuinfektionen für den Landkreis gemeldet. Aktuell sind in der Stadt neun und im Kreis 47 aktive Infektionen bekannt. Die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner – lag in Neustadt am Montag bei 7,5 und im Landkreis bei 12,1.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind seit Freitag neun neue Fälle gemeldet worden, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilt. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Montag bei 19,9 und damit den dritten Tag in Folge unter dem Wert von 35 lag, werden die Corona-Regelungen, die seit vergangenem Dienstag gegolten hatten, ab Mittwoch, 4. August, wieder gelockert. Sie bezogen sich auf die Anzahl zugelassener Personen bei Veranstaltungen sowie auf die Maskenpflicht an Schulen, die nun wieder entfällt. Innerhalb geschlossener Räume sind nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes unter bestimmten Bedingungen demnach wieder Veranstaltungen mit bis zu 350 Menschen zulässig, im Freien mit bis zu 500 Personen.