Innerhalb von 24 Stunden sind in Neustadt 57 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Im Landkreis Bad Dürkheim waren es seit Donnerstag 75 neue Fälle, wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilte. Der Inzidenzwert, der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner angibt, lag am Freitag in Neustadt bei 514, im Kreis Bad Dürkheim bei 291,7. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldete das dortige Gesundheitsamt 65 weitere Covid-19-Infektionen seit Donnerstag. Im Kreis lag die Inzidenz bei 343,9.