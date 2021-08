Zum ersten Mal seit längerer Zeit müssen sich die Neustadter wegen der Corona-Pandemie auf Einschränkungen einstellen. Das liegt darin, dass der Inzidenzwert in der Stadt (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) auch am Freitag über 35 lag – konkret: 45,1. Die 35er-Marke war am Donnerstag erstmals mit einem Wert von 41,3 überschritten worden. Wird die 35er-Marke auch am Wochenende übertroffen, werden in Neustadt ab Montag die vom Land vorgesehenen strengeren Corona-Regeln in Kraft treten, teilt eine Verwaltungssprecherin zum Vorgehen mit. Laut den neuen Landesvorschriften müssen Teilnehmer dann für Aktivitäten in Innenräumen (Gaststätten, Friseur und so weiter) nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen Corona-Test vorlegen (3-G-Regel). Zugleich gilt in Kommunen über einem Inzidenzwert von 35 eine Maskenpflicht im Unterricht – Schulbeginn ist aber erst am 30. August. Außerdem gibt es Begrenzungen bei Veranstaltungen: In Innenräumen sind dann maximal 350 Teilnehmer zulässig, im Freien höchstens 500.

Laut Gesundheitsamt sind seit Donnerstag in Neustadt drei neue Corona-Infektionen aufgetreten, im Kreis Bad Dürkheim waren es sechs (Inzidenz 27,1). Für den Landkreis Südliche Weinstraße (Inzidenz 15,4) und Landau meldete das dortige Gesundheitsamt am Freitag eine neue Infektion.