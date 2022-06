In der Straße Am Brückenwehr in Mußbach wird ein privater Investor vier Mehrfamilienhäuser bauen. Darüber ist am Mittwochabend im Ortsbeirat informiert worden. Insgesamt sollen durch das Projekt 17 neue Wohneinheiten entstehen. Laut Ortsvorsteher Dirk Herber war der Ortsbeirat mit den Plänen einverstanden. Auch er selbst begrüße diese: „Es entsteht Wohnraum in Mußbach, und das ist für uns sehr wichtig und positiv.“