Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem umfangreichen Maßnahmenpaket zugestimmt, das die Verwaltung zur Wiederbelebung der Innenstadt geschnürt und dem Gremium vorgelegt hatte.

Die Stadt verzichtet nicht nur auf feste Einnahmen, etwa auf den Tourismusbeitrag, sondern investiert auch in die innerstädtische Infrastruktur, um die Menschen wieder in die Fußgängerzone zu locken. Davon profitieren sollen auch die Verbraucher. Sie sollen unter anderem samstags kostenfrei im Klemmhof-Parkhaus ihre Fahrzeuge abstellen können sowie überwachte Radstellplätze im Innenhof des Rathauses vorfinden. Darüber hinaus sollen weitere öffentliche Toiletten angeboten werden.

Unternehmer unterstützen

Außerdem wurden Konzepte erarbeitet, um auch Unternehmern entgegenzukommen. So sollen etwa Existenzgründer für eine begrenzte Zeit finanziell unterstützt werden, damit sie sich in Neustadt niederlassen. Des Weiteren sollen Leerstände optisch aufgewertet oder zu Marketingzwecken sinnvoll genutzt werden, bis ein Nachmieter gefunden wird. Zugestimmt haben die Ratsmitglieder den Resolutionen von CDU und SPD, die beide vom Land mehr finanzielle Unterstützung wünschen, um den Einzelhandel am Leben zu erhalten.

Hintergrund des Maßnahmenpakets und der Resolutionen ist das Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ der Regierung, das für die Oberzentren im Land vorgesehen ist. Städte wie Mainz erhalten jeweils 500.000 Euro, während Mittelzentren wie Neustadt leer ausgehen. Deshalb will die Stadt selbst Geld für Konzepte zur Bewältigung der Pandemiefolgen aufwenden.