Der 60-jährige Urban Priol wollte, wie viele Kabarettisten seiner Generation, eigentlich Lehrer werden, statt vor Schulklassen steht er nun schon seit Jahrzehnten vor Publikum. Bundesweit bekannt wurde Priol, der in Aschaffenburg geboren ist, durch die ZDF-Sendung „Neues aus der Anstalt“ und seine sehr bunte Kleidung. Am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, gastiert Priol mit seinem aktuellen Programm „Im Fluss!“ beim Kleinkunstverein „Die Reblaus“ im Saal Löwer in Haßloch.

Herr Priol, kennen Sie Neustadt?

Natürlich. Als ich in Würzburg studiert habe, war ich in einer Theatergruppe. Da war eine Studienkollegin dabei, die