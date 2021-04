Corona bedeutet nicht gleich, dass die Patienten auf der Palliativstation im Marienhaus- Klinikum Hetzelstift alleine sterben müssen. Ein Gespräch mit dem Leitenden Oberarzt und der Pflegeleiterin über den schwierigen Austausch und schwere Abschiede.

Auf der Palliativstation werden schwerkranke Menschen begleitet, oft auf ihrem letzten Lebensabschnitt. Normalerweise geht das mit der Nähe ihrer Angehörigen oder guten Freunden. Müssen die Patienten seit Ausbruch der Pandemie allein sterben?

Stefanie Greifzu: Nein, die Patienten müssen ganz sicher nicht alleine diesen Weg gehen. Doch zunächst: Nicht alle Patienten auf der Palliativstation versterben, es ist keine Sterbestation. Wir behandeln Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung, die nicht mehr heilbar ist. Egal ob die Patienten sterben oder nicht, sie dürfen auch weiterhin Besuch empfangen. Wenn sie stabil sind, versuchen wir, die Besuche geringer zu halten. In der Sterbephase lassen wir die engen Angehörigen bei ihnen sein und begrenzen die Besuche auch zeitlich nicht. Diese gemeinsam verbrachte Zeit ist sowohl für den Sterbenden als auch für die Angehörigen und ihre spätere Trauer sehr wichtig.

Sind die Voraussetzungen, als Besucher auf die Palliativstation zu kommen, die gleichen wie anderswo?

Greifzu: Wie für alle anderen Besucher gilt auch hier die Regel, dass das Haus nur mit einem negativen Schnelltest betreten werden darf, der nicht älter als 24 Stunden ist. Mit dem negativen Ergebnis dürfen sie zu ihrem Angehörigen.

Wie war das denn während des mehrwöchigen Aufnahmestopps Anfang des Jahres?

Greifzu: Da hatten wir die Besuche noch weiter reduziert, aber Sterbende mussten nicht allein sein – weder auf der Palliativstation noch auf einer anderen Station. Das wäre auch komplett unethisch.

Christian Mutz: Auf der Palliativstation haben wir die Besonderheit, dass es nur Einzelzimmer gibt. Das Risiko, andere Patienten zu gefährden, ist dort deutlich kleiner. Anders als auf anderen Stationen können bei uns die Besucher auch derzeit rund um die Uhr kommen. Wir haben es auch schon ermöglicht, dass der Partner oder die Partnerin von Patienten über Nacht bleiben konnte. Das wurde auch vor Corona gerne angenommen.

Das klingt nach halbwegs normalen Verhältnissen. Aber dennoch: Gab es in den vergangenen Monaten einen Zeitpunkt, an dem Sie wegen der Pandemie kurz vorm Verzweifeln waren?

Greifzu: Die Belastung aller Pflegekräfte seit über einem Jahr ist natürlich enorm hoch. Aber beim Pflegepersonal ist niemand am Verzweifeln gewesen. Wir sind sehr froh, dass wir unsere Patienten und ihre Angehörigen trotz allem gut begleiten können.

Mutz: Natürlich waren im Krankenhaus auch Verschiebungen im Personal notwendig, da musste in anderen Bereichen ausgeholfen werden, wir waren da keine Insel der Glückseligen. Dennoch wurde versucht, die Palliativmedizin zu schützen. Aber die Belastung durch Corona ist schon immens, und man merkt im gesamten Krankenhaus, dass die Reserven so langsam aufgebraucht sind.

Was fehlt Ihnen denn vor allem?

Greifzu: Die Begleitung von Palliativpatienten ist für das Personal eine hohe psychische Belastung. Uns gelingt es normalerweise ganz gut, damit umzugehen, indem wir viele Gespräche führen – untereinander, mit Ärzten, mit Psychologen und Seelsorgern. Aber aktuell können wir nicht mal mehr eine Pause zu zweit verbringen. Die Supervision, in der wir über Fälle sprechen können, findet auch nicht statt. Das macht schon was mit der Belastungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

Mutz: Auf der Palliativstation mit einem multiprofessionellen Team läuft ganz viel über Teamsitzungen, einmal wöchentlich tauschen wir uns normalerweise in großer Runde aus. Das wird zurzeit in Telefonkonferenzen oder kleineren Gruppen erledigt. Das tägliche Rumlaufen mit Masken ist natürlich auch ein bisschen unangenehm. Und die Hygienemaßnahmen kosten viel Zeit, egal wo im Krankenhaus. Die Zeit für Patienten ist noch mal knapper geworden.

Es gibt Ärzte, die kritisieren, dass die Politik den Fokus bei Corona-Patienten zu sehr auf die Intensivstationen legt. Dass hochaltrige Menschen mit Vorerkrankungen früher ein Fall für die Palliativmedizin gewesen wären und nun als Corona-Fall auf der Intensivstation bleiben. Wie läuft das im Hetzelstift?

Mutz: Wenn ein an einem Tumor erkrankter Mensch keine erweiterten lebenserhaltenden Maßnahmen mehr möchte, dann würde er auch bei einer Covid-Infektion auf der Intensivstation nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Wir versuchen, schon bei der Anamnese zu berücksichtigen und zu trennen, ob der Patient ausschließlich eine Corona-Erkrankung oder darüber hinaus eine andere schwere Erkrankung hat. In solchen Fällen unterstützen wir von der Palliativstation im eingerichteten Isolationsbereich dann natürlich gerne, stehen sozusagen mit einem palliativen Fuß in der Tür.

Das Hetzelstift weist – wie andere Krankenhäuser auch – immer wieder darauf hin, dass Schwerkranke oder Menschen mit akuten Symptomen nicht aus Angst warten sollten mit dem Gang ins Krankenhaus. Wissen Sie von Fällen, die auf die Palliativhilfe lieber verzichtet haben?

Mutz: Wir arbeiten eng zusammen mit dem Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum (AHPZ) Neustadt, über das Palliativ-Patienten zu Hause versorgt werden können. Die Kollegen haben uns rückgemeldet, dass die Bereitschaft, im häuslichen Bereich zu bleiben, während Corona größer ist. Das gilt auch für die Angehörigen: Im Homeoffice kann man immer noch mal leichter nach dem Patienten schauen als vom Arbeitsplatz aus. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass Patienten Angst davor hatten, ins Krankenhaus zu gehen und lieber daheim geblieben sind.

Greifzu: Es war auch nicht der Fall, dass das AHPZ total überlastet war in Bezug auf die häusliche Palliativpflege und dass bei uns stattdessen Betten auf Station frei gewesen wären.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich palliativmedizinische Hilfe zu holen?

Greifzu: Immer dann, wenn die palliativmedizischen Symptome so groß sind, dass sie zu Hause nicht mehr gut behandelbar sind. Das können medizinische Gründe sein wie Übelkeit, Erbrechen oder Schmerzen. Oder psychische Gründe. Oder die Überlastung der Angehörigen, wenn sie das Gefühl haben, der Situation nicht mehr gerecht zu werden und dem Patienten nicht mehr helfen zu können. Prinzipiell ist es besser, früher zu uns zu kommen. Denn wir können sehr viel tun, um die Symptome zu kontrollieren, um den Menschen vielleicht sogar den Weg zurück nach Hause zu ermöglichen.

Mutz: Viele Leute haben Angst, zu uns zu kommen, weil es immer noch das Vorurteil gibt, dass Palliativstation gleich Sterbestation bedeutet. Dabei können wir den Menschen ganzheitlich behandeln. Um es flapsig auszudrücken: Normalerweise passt sich der Patient an die Krankenhausstruktur an. Auf der Palliativstation versuchen wir, unsere Abläufe auf den Patienten abzustimmen – im Rahmen der Bedingungen eines Krankenhauses.

Gibt es dafür ausreichend Zeit und Personal?

Greifzu: Wir haben jedenfalls einen besseren Personalschlüssel als andere Stationen. Die besondere Pflege, aber auch die Gespräche mit Patienten und Angehörigen brauchen Zeit. Die meisten haben keinen Appetit, aber ein ausgeprägtes Durstgefühl, da reicht oft ein Saft oder ganz kleine Portionen Eis. Egal, ob mit Cappuccino-, Orangensaft- oder Sekt-orange-Geschmack, das machen wir dann selbst. Zum Beispiel werden sie nicht routinemäßig geweckt, Mahlzeiten müssen nicht zu festgelegten Uhrzeiten eingenommen werden.

Wie viele Patienten sind aktuell auf der Palliativstation?

Greifzu: Wir haben sechs Einzelzimmer, die eigentlich immer alle belegt sind. Die Dauer der Aufenthalte variieren zwischen wenigen Stunden und mehreren Wochen.

Wie kommen Sie damit klar, immer wieder Abschied für immer nehmen zu müssen?

Greifzu: Die belastendsten Fälle sind die, wenn der Patient in ähnlichen familiären Verhältnissen lebt wie ich. Wenn eine Frau einen Mann und zwei Töchter im Alter meiner beiden Töchter zurücklassen muss, zum Beispiel. Das geht allen meinen Mitarbeiterinnen so. Es kann aber auch der 85-Jährige sein, der einem genauso nahe ist. Für die Angehörigen – und auch für uns – veranstalten wir in Nicht-Corona-Zeiten zweimal im Jahr eine Gedenkfeier in der Kapelle und erinnern uns gemeinsam. Mitarbeitende auf der Palliativstation sind hochempathische Personen. Man stumpft auf keinen Fall ab.

Mutz: Wir wollen den Tod als individuelles Konstrukt jedes einzelnen Menschen akzeptieren. Jeder ist anders, und das wollen wir bewahren. Wir wollen feinfühlig sein und erspüren, ob der Patient lieber über seine Krebserkrankung oder doch lieber über Fußball reden möchte. Manchmal kann man auch Spannungen durch einen Witz ganz gut lösen. Auch am Tag seines Todes kann man noch ein Lächeln auf den Lippen haben. Wenn wir das erreicht haben, ist das schon sehr viel.

Zu den Personen

Christian Mutz (54) ist Leitender Oberarzt der Palliativstation und seit 2010 im Hetzelstift tätig. Mit ihm arbeiten dort 14 speziell geschulte Palliativmediziner.