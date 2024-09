Der Diplomat Mirko Kruppa kommt am Freitag auf Einladung der Volkshochschule nach Neustadt, um Fragen zur Außenpolitik zu beantworten. Im Gespräch mit Stefan Fischer erzählt er, mit welchen Krisen er persönlich befasst war und warum er vor der Veranstaltung durch die Stadt laufen wird.

Herr Kruppa, Sie müssen jetzt nicht Ihren Vortrag vorwegnehmen, aber was hat Außenpolitik mit dem einzelnen Bürger zu tun?

Das sind zunächst mal vermeintliche Selbstverständlichkeiten, wie in Frieden und Freiheit leben zu können. Dass Frieden und Freiheit eben keine Banalitäten sind, ist vielen von uns in Europa wohl erst wieder mit dem Ukraine-Krieg bewusst geworden ist. Es geht aber auch um Lebensmittelsicherheit und Reisefreiheit – das sind Errungenschaften, die außenpolitisch hergestellt und bewahrt werden. Und gerade für uns als Exportnation hat Außenpolitik eine große Bedeutung.

Das dürfte vielen Leute nicht bewusst sein, Außenpolitik scheint weit weg zu sein. Ist das ein Problem?

Das ist eine zentrale Herausforderung. Andere Themen wie Gesundheit, Rente, Bildung sind alltagnäher. Außenpolitik erscheint erst einmal als etwas Abstraktes. Da ist es dann eine große kommunikative Herausforderung, mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen und die alltäglichen Bezüge von Außen- und Sicherheitspolitik zu verdeutlichen.

Darum machen Sie solche Vorträge?

Es ist eine wichtige Motivation. Wir wollen da jedenfalls ein Angebot machen, einen Zugang zu außenpolitischen Themen bieten. Wir werden hier auch breit nachgefragt. Man kann das Format buchen über unsere Webseite. Da kann sich auch ein Schützenverein melden, der über Außenpolitik reden will. Wir kommen dann gerne im Rahmen des Möglichen.

Treffen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016 im sogenannten Normandie-Format. Dabei ging es um den Ukraine-Konflikt nach der russischen Annexion der Krim 2014. Foto: dpa

Welche Themen werden Sie am Freitag in Neustadt ansprechen?

Anfangs halten wir immer einen Impulsvortrag zu den Aufgaben des Auswärtigen Amts. Ich persönlich mache es auch so, dass ich versuche, etwas früher am Veranstaltungsort zu sein. Dann laufe ich ein bisschen durch die Stadt und schaue, was für Denkmäler es da gibt und ob zum Beispiel Ukraine-Fahnen hängen. Ich schaue zudem, ob es bei der Stadtgeschichte oder der Wirtschaftsstruktur Anknüpfungspunkte gibt. Ich spreche auch noch über meine persönliche Erfahrung im Auswärtigen Amt und lade dann das Publikum ein, Fragen zu stellen. Ich hole die Leute da ab, wo sie mit ihren Fragen stehen.

Ich schätze, da werden auch Fragen zu aktuellen außenpolitischen Krisenherden kommen. Da werden Sie aber wohl im wahrsten Sinne des Wortes diplomatisch bleiben müssen, oder?

Wir tragen primär aus der persönlichen Erlebensperspektive vor und haben den Kernauftrag, die grundsätzlichen Mechanismen und die Dilemmata zu erklären. Wenn so ein Vortrag gut verläuft, dann gelingt es uns, die Multiperspektivität in den Vordergrund zu stellen, also dass wir nicht in Schwarz-Weiß-Mustern denken und dass wir nicht deutsche Logiken auf ein Krisengebiet am anderen Ende der Welt übertragen. Wir wollen den Leuten im Idealfall einen Einblick geben, wie wir eine politische Krisensituation durch die eigene Arbeit an dem Fall erlebt haben.

Bringen Sie da entsprechende Erfahrungen mit?

Ja, ich war im Ukraine-Konflikt 2014/15 eingesetzt und habe die sogenannten Normandie-Verhandlungen dazu mitgemacht. Ich war von 2017 bis 2019 in Moskau und war auch in China und Taiwan auf Posten.

Und was gefällt Ihnen an der Arbeit als Diplomat?

Dieses tiefe Eintauchen in Gesellschaften, das Verstehen, wie Gesellschaften ticken, aus welchen politisch-historischen Erfahrungen das so ist und die Frage, was das für unsere Außenpolitik bedeutet. Sie haben als Diplomat vor Ort mit ganz verschiedenen Menschen und Persönlichkeiten Kontakt – ob Politikern, Journalisten oder Künstlern. Man ist mit dem Finger direkt am Puls, das ist anders, als wenn man touristisch unterwegs ist. Das ist etwas ganz Besonderes, das ist für mich das Salz in der Suppe, hier im Auswärtigen Dienst zu arbeiten. Deswegen bin ich vor über 20 Jahren zum Auswärtigen Amt gegangen.

Termin

Die Volkshochschule Neustadt lädt für Freitag, 18 Uhr, zum kostenlosen Vortrag „Was hat Außenpolitik mit mir zu tun?“ in in die Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums ein. Eine große Rolle werden dabei die Fragen des Publikums spielen.