Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WAS MACHT EIGENTLICH – ELA SOMMER? Die 64-Jährige Schauspielerin, lange bei der Neustadter Schauspielgruppe aktiv, ist als Schauspiel-Lehrerin und Regisseurin nicht nur in der Pfalz sondern auch in anderen Teilen der Republik gefragt. Im Gespräch mit Gerhild Wissmann erzählt sie von coronabedingten Einschränkungen, ihren Zukunftsplänen und ihren neuesten Erfahrungen als Drillings-Oma.

Frau Sommer, das überwältigendste aktuelle Ereignis bei Ihnen hat gar nichts mit dem Theater zu tun. Wie fühlen Sie sich als Drillings-Oma?

Großartig!