Jahn Kemper (16) aus Sankt Martin veröffentlicht sein drittes Album „Spuren“. Gereon Hoffmann hat mit dem Musiker und Produzenten über das Werk gesprochen.

Jahn, Dein neues Album „Spuren“ zeigt sehr unterschiedliche Einflüsse an Stilrichtungen, Sounds und Grooves. Wie kommt das alles zusammen?

Ich wollte mich bisher schon nicht auf einen einzigen Stil festlegen. Aber es gibt eine Art Kern und der ist Rock und Metal. Wenn dann verschiedene Künstler noch dazu kommen, wird es etwas bunter. Und ich probiere selber gerne neue und verschiedene Dinge aus. Deshalb gibt es auch Experimente auf den Platten.

Gibt es einen inneren Zusammenhang der Stücke, ein Thema?

Ja, der Titel des Albums, „Spuren“, bezieht sich auf all das, was Menschen von ihrem Leben an Spuren hinterlassen. Wir alle machen solche Spuren, die bleiben. Die können auch negativ sein. Das können wir um uns herum sehen, zum Beispiel an den Kriegen, die Menschen angefangen haben. Aber es gibt auch andere Spuren, von anderen Menschen. Das können viele verschiedene sein und etwas davon greifen die Songs des Albums auf.

Das klingt sehr tiefgründig und Du zitierst auch ein Gedicht von Hermann Hesse auf der Platte. Interessierst Du Dich für Philosophie? Liest Du viel?

Das ist schon so, seit ich Musik mache, dass ich über manche Sachen etwas mehr nachdenke. Dass ich jetzt Hesse und andere Dichter zitiere, kommt nicht, weil ich extra danach gesucht habe. Die Texte sind mir einfach aufgefallen und ich finde sie spannend.

Hat das Album ein Anliegen, eine zentrale Botschaft, die Du den Hörern mitgeben willst?

Ja, schon. Ich denke, man sollte sich engagieren. Man sollte mehr über Sachen nachdenken, überlegen, wie man Dinge anders machen könnte. Und das vielleicht in einem Appell für eine Sache zum Ausdruck bringen.

Hast Du Leute, mit denen Du Dich über solche Gedanken austauschen kannst? Menschen, die Dich unterstützen?

Auf jeden Falls sind da zuerst meine Eltern. Ansonsten ist es mit dem Austausch mit anderen tatsächlich nicht so selbstverständlich. Ich habe einen früheren Schullehrer, mit dem ich gerne Rede.

Wie reagieren Deine Mitschüler auf Deine Musik und Dich? Die hören doch vermutlich eher Pop?

Das ist in den letzten Monaten besser geworden, weil die Musik, die ich mache, nicht so ankam. Aber das wird jetzt besser und sie unterstützen mich inzwischen auch.

Du machst ja von der Komposition und dem Text bis zur Produktion alles selber. Wie läuft das ab?

Ich nehme die Gitarre, probiere rum und improvisiere und wenn ich ein cooles Riff, oder eine Melodie habe, nehme ich die auf. Wenn ich dann etwas habe, das ich gut finde, komme ich in so eine Art Lauf und ich mache dann alles nacheinander. Ich spiele dann die anderen Instrumente ein. Dann habe ich eine instrumentale Aufnahme, die ich erst mal liegen lasse. Wenn ich dann später reinhöre, überlege ich, was für ein Text zu der Stimmung passt. Aber es kommt auch vor, dass aus dem Entwurf nichts wird. Wenn ich dann Texte schreibe ist das meist auch eine Phase, in der ich dann gleich für mehrere Songs etwas schreibe. Die fertige Fassung nehme ich dann meist in den Sommerferien auf, weil ich da die Zeit habe, lange am Stück an den Songs zu arbeiten.

Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor?

1Es wäre natürlich schön, wenn ich die Musik und das Songschreiben zu meinem Beruf machen könnte. Das ist aber schwer. Wahrscheinlich muss ich mir etwas anderes überlegen. Aber ich werde auf jeden Fall Musik studieren.

Du trittst live im Duo mit einem Schlagzeuger auf. Wie wäre es mit einer ganzen Band?

Momentan passt das Duo sehr gut zusammen. Eine Band ist schwerer zu organisieren. Inzwischen mache ich es so, dass ich live auch über ein Effektpedal Bass mitspielen kann. Das klingt schon ganz gut.

Zur Person

Simon „Jahn“ Kemper aus Sankt Martin ist 16 Jahre alt und durch und durch Musiker und Songschreiber. Er arbeitet konsequent an seiner Kunst und spielt Gitarren, Bass, Schlagzeug, Violine und er singt seine eigenen Texte. Im neuesten Album „Spuren“ hat er auch Gedichte von Walt Whitmann und Hermann Hesse als Einspielungen dabei, Hesse sogar mit einer Aufnahme, die der Dichter 1941 selbst gelesen hat. Zwei Freunde „Halwe“ und „Monster“ treten als Gäste auf. Mit dabei sind Texte in slowenischer Sprache, seine Mutter hat dort Wurzeln. Die Musik wird oft von harten Gitarren dominiert, es gibt aber auch akustische Songs, wie „Never forget“ und „Für immer“. Das physisches Exemplar der CD hat ein schönes Artwork und kann über die Webseite jahnkemper.com direkt beim Künstler bestellt werden. Das Album ist auch bei allen bekannten Streaming-Diensten wie Spotify, Apple und Deezer erschienen. Auf der Webseite sind auch die nächsten Auftritte angekündigt.