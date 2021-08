Daten sind der begehrte Rohstoff der Internetbranche. Vor allem Unternehmen lassen sich den Schutz daher einiges kosten. Und die Nicht-IT-Profis? Einschätzungen und Tipps gibt Götz Schartner, Mitgründer und Geschäftsführer von 8com. Die Neustadter Firma schützt und überwacht die digitalen Infrastrukturen von Kunden in über 40 Ländern.

Nehmen wir alle den Schutz unserer Daten ernst genug?

Viele Unternehmen tun sehr viel dafür. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass die Datensicherheit in der Gesellschaft nicht durchgängig ernst genommen wird. Das liegt daran, dass digitale Risiken nur schwer zu fassen sind. Wir leben in einer Zeit, in der die Digitalisierung vorangetrieben wird. Wie man dabei seine Daten schützt, haben wir aber nie natürlich gelernt. Wir beschäftigen bei 8com Dutzende Fachleute, die sich ausschließlich der Cybersicherheit unserer Kunden widmen. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es hier noch sehr viel Nachholbedarf.

Haben die Behörden den Datenschutz bei der Digitalisierung von Dienstleistungen auf dem Schirm?

Ja, das schon. Aber der Staat hat sich in vielen Bereichen sehr schlank gespart. Die IT-Kollegen in den Behörden sind sicher am Thema dran, aber der effektive Schutz kostet viel Geld. Die Zahl der täglichen Vorfälle zeigt, dass es noch Bedarf gibt.

In der Pandemie soll verstärkt die Möglichkeit von Homeoffice genutzt werden. Wer ist dann für die Datensicherheit verantwortlich?

Ganz klar die Unternehmen. Neben der Ausstattung mit Notebook und Monitor haben die Unternehmen für Updates und Monitoring zu sorgen. Eigentlich braucht es tägliche Updates. Ein Hacker möchte ja an Daten des Unternehmens. Die Schwachstelle ist da ein Endgerät, das nicht über das neueste Update verfügt und dadurch unsicher ist. Er braucht ja nicht 1000 Zugänge, sondern nur einen. Für die Unternehmen selbst ist es aber schwierig, zu gewährleisten, dass alle Updates überall ankommen.

Was sollten wir auch privat beherzigen im Umgang mit unseren Daten?

Das A und O ist es, Softwareupdates immer sofort zu installieren, sonst ist das betreffende Gerät angreifbar.

Und das zweite ist der Umgang mit der Identität. Sie ahnen nicht, wie viele Nutzer für alle möglichen Dienste ein und dasselbe Passwort nutzen. Wenn dann ein Dienst gehackt wird, kann es teuer werden. Also immer unterschiedliche Passwörter nutzen. Viele Dienste bieten inzwischen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, bei der Sie dann etwa über eine App einen Sicherheitscode bekommen. Wann immer das geht, sollte man diese Möglichkeit nutzen.

