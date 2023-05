Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob am helllichten Tag oder in der Nacht: Vor Einbrechern sind Hausbewohner nie wirklich sicher. In Neustadt wurden jüngst drei Fälle gemeldet. Kriminalhauptkommissarin Christiane Köth erklärt, wie die Polizei ermittelt und ob sie die Wahrscheinlichkeit berechnet, wo die nächste Tat begangen wird.

Frau Köth, wie wird nach einem Einbruch ermittelt? Wie sind die Abläufe?

Bei der Aufnahme des Tatorts werden zunächst mal Spuren gesichert, Nachbarn befragt und