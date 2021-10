Am Donnerstag, 28. Oktober, findet um 18 Uhr im Roxy-Kino der Gala-Abend des interkulturellen Jugend- und Kulturfestivals „Bühne frei“ statt.

Nach der Besichtigung der Bilder-Ausstellung der Teilnehmer des Festivals mit einem Flying-Buffet gibt es ab 19 Uhr Ansprachen, Auftritte der Teilnehmer des Festivals und einen Präsentationsfilm des Online-Festivals. Der Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland JunOst veranstaltet in Kooperation mit dem Völkerverständigungs- und Kulturförderverein „Selino“ sowie der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße „Juphi“ noch bis zum 15. Dezember das erste interkulturelle Jugend- und Kulturfestival „Bühne frei“. Ziel des Projekts, das vom Bundesministerium für Familien gefördert wird, ist die Stärkung interkultureller Angebote für junge Menschen in Neustadt und Umgebung. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.