Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren steht dieses Datum für die Gleichberechtigung der Frauen und dafür, gegen Diskriminierung einzutreten. Da eine Veranstaltung in Präsenzform dieses Jahr nicht möglich ist, haben sich die Gleichstellungsbeauftragten aus Neustadt, Speyer, Landau, Germersheim und der Südliche Weinstraße für ein digitales Angebot entschieden.

Die Gleichstellungsbeauftragten laden am Donnerstag, 4. März, von 18 bis 19.30 Uhr zu einem pfalzübergreifenden Workshop ein: Was bedeutet Feminismus? Brauchen wir heute sowas noch? Jasmin Mittag, Initiatorin der gleichnamigen Kampagne, führt in die Begrifflichkeit ein, gibt einen Einblick in die Vielfältigkeit der Feminismus-Thematik mit Zahlen und Fakten rund um geschlechtsbezogene Diskriminierung. Alle können teilhaben und mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über Monika Nagels, Telefon 06232/142267, E-Mail gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de.