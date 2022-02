Zum Welttag der Poesie veranstaltet die Internationale Schule Neustadt (ISN) einen Wettbewerb. Schüler der siebten bis zwölften Klasse können dafür Beiträge einreichen.

Die Internationale Schule Neustadt (ISN) begeht am Welttag der Poesie, dem 21. März, ihren ersten Tag der Poesie. Bei der Veranstaltung will sie jungen Dichterinnen und Dichtern die Möglichkeit geben, ihre Gefühle, Ideen und Meinungen auszudrücken und gleichzeitig die Schönheit der Poesie zu feiern. Daher sind Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zwölf aus Neustadt eingeladen, ein selbst verfasstes Gedicht in deutscher oder englischer Sprache zum Thema „Generation Z – was macht deine Generation einzigartig?“ einzureichen. Eine Jury wird die Gedichte in die engere Wahl nehmen und die jungen Autoren zur Preisverleihung einladen, die am 21. März ab 18 Uhr in der ISN (Maximilianstraße 43) stattfinden wird. Preise werden an die Autoren der drei besten Gedichte in den Kategorien Englisch und Deutsch vergeben.

Die Schüler können ihre Gedichte bis 14. März einreichen. Am besten per E-Mail an poetryday@is-neustadt.de. Wichtig ist, dass die Absender ihren vollständigen Namen, ihre Klassenstufe und den Namen ihrer Schule angeben. Lehrer, die sich am Wettbewerb als Jurymitglied beteiligen möchten, können sich ebenfalls unter der genannten E-Mail-Adresse bei der ISN melden.