Die 46. Internationale Filmbörse findet in der Mehrzweckhalle Niederkirchen statt. Die Börse ist ein Treffpunkt für Liebhaber analoger Filme und Sammler.

Die 46. Internationale Filmbörse findet am Samstag, 11. April, von 10 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Niederkirchen (Jahnstraße 19) statt. Damit weicht die Veranstaltung in diesem Jahr von ihrem gewohnten Standort in Deidesheim ab, da die Stadthalle wegen Brandschutzmängeln derzeit nicht genutzt werden kann.

Bei der „Cinematographica“ steht der analoge Film im Mittelpunkt Filmtechnik-Sammler, Kino- und Filmliebhaber sowie aktive Filmer bietet die Börse ein breites Spektrum. Angeboten werden unter anderem Kameras, Projektoren, Bearbeitungsgeräte, Zubehör, Kauffilme in nahezu allen Formaten, Fachliteratur sowie Film- und Kino-Memorabilia.

Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Geräte oder Filme mitzubringen und diese den Ausstellern zum Kauf oder Tausch anzubieten. Fachkundige Experten stehen vor Ort zur Verfügung und bieten Beratung rund um die Filmtechnik.

Ergänzend können Besucher das „3F Deutsche Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik“ in Deidesheim kostenfrei besuchen. Mit rund 5000 Exponaten zählt es zu den größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Weitere Informationen gibt es unter www.3f-museum.de.