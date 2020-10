Mit neuen Kursen wartet die Musikschule der Kolpingskapelle Hambach im Herbst auf. Schon Kinder ab vier Jahren können mitmachen.

So findet zu Ferienbeginn am Dienstag, 13. Oktober, ein kostenloser Schnuppertag für die musikalische Früherziehung (ab vier Jahren) und das Angebot „Kindergartenflöte“ (ab fünf Jahren) statt. Da an diesem Informationstag unter gegebenen Umständen nur Kleingruppen möglich sind, wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Interessenten sollten sich deshalb bei Musiklehrerin Andrea Silber per E-Mail an info@andrea-silber.de oder telefonisch unter 0177/8685997 melden.

Nach den Herbstferien startet der Kurs „Instrumenten-Check“ für Kinder ab sechs Jahren. Geplant sind sieben Kurstermine je 60 Minuten, an denen die Kinder viele Instrumente kennenlernen, etwas über Tonerzeugung erfahren und Klangerlebnisse mitnehmen. Ebenso bietet die Musikschule Eltern die Möglichkeit, an einigen der Begegnungsstunden teilzunehmen. Die Termine des Kurses sind für Freitagnachmittag angesetzt. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Erwachsene, die schon immer ein Blasinstrument erlernen wollten, sich aber nicht entscheiden konnten, sind zu Praxisseminaren eingeladen. An vier Kurstagen, ebenfalls freitags, können sich die Teilnehmer jeweils eine Stunde lang über das vielseitige Spektrum informieren und „ihr“ Instrument entdecken. Potentielle Unterrichtswünsche werden danach mit den Zeitplänen der berufstätigen Erwachsenen abgestimmt. Weitere Infos unter kolpingskapelle-hambach.de/musikschule.html sowie telefonisch unter 06321/355600.