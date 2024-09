Zum Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, laden die Landeszentrale für politische Bildung und die Stiftung Hambacher Schloss dazu ein, sich im Hambacher Schloss mit der heute von vielen verklärten Geschichte der DDR auseinanderzusetzen. Gezeigt wird das Theaterstück „Monika Haeger – Inside Stasi“ von Nicole Heinrich, das mit authentischem Material, dem „Täterwissen“ einer Inoffiziellen Mitarbeiterin der Stasi, deren auf Verrat, Betrug und Lüge basierende Taten aufarbeitet. Hintergrund des Monodramas ist die Biografie von Monika Haeger (1945-2006), die jahrelang die Gruppe „Frauen für den Frieden“ um die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley ausspioniert und verraten hat, aber auch nach der Wende nie von irgendwelchen Gewissensbissen geplagt war. Ihren Schilderungen stellt das Stück Berichte von Stasi-Opfern gegenüber, die per Tonband eingespielt werden. Die Rolle der Stasi-Mitarbeiterin übernimmt die Frankfurter Schauspielerin Anja Kimmelmann.

Eine anschließende Gesprächsrunde will danach den Bogen zur Erinnerungskultur und zu den Erfahrungen der Opfer und Regimegegner schlagen. Der Bochumer Historiker Frank Hoffmann spricht dazu mit der Autorin und Regisseurin Nicole Heinrich, der Theaterwissenschaftlerin Silke Flege und der Zeitzeugin Birgit Schlicke, die 1988 nach einem Brief an die westdeutsche „Internationale Gesellschaft für Menschenrechte“ in der DDR wegen „landesverräterischer Nachrichtenübermittlung“ zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde und diese im Frauengefängnis Hoheneck fast vollständig verbüßen musste. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Anmeldung unter anmeldung@hambacher-schloss.de gebeten.