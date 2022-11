Seit Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar sind in Neustadt rund 725 Schutzsuchende gezählt worden. Davon sind 177 Ukrainer schon wieder aus Neustadt weggezogen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informiert. Von den verbliebenen 547 Menschen leben derzeit 179 in städtischen Unterkünften, alle anderen haben privat etwas gefunden. Bis Ende September hat die Stadt dafür knapp 930.000 Euro aufgebracht, an Bundesmitteln flossen bislang knapp 730.000 Euro. Ende vergangener Woche hatte der Deutsche Gemeinde- und Städtebund im Nachgang zur Bund-Länder-Konferenz erneut darauf hingewiesen, dass die staatlichen Mittel für die Kommunen angesichts der hohen Fallzahl nicht ausreichend seien.

Zusätzlich zu den Vertriebenen aus der Ukraine leben in Neustadt aktuell 1100 Geflüchtete, davon sind 503 Menschen als Flüchtlinge anerkannt. Von diesen 1110 Männer, Frauen und Kindern sind 391 in einer städtischen Unterkunft untergebracht. Die Gemeinschaftsunterkünfte seien gut gefüllt, heißt es von Seiten der Stadt. Der Spielraum für die Aufnahme von Geflüchteten und Vertriebenen werde immer geringer. Wie berichtet, können in der Gemeinschaftsunterkunft Landwehrstraße wegen eines Wasserschadens 22 Zimmer nicht genutzt werden. Mit einer Neubelegung wird nicht vor Sommer 2023 gerechnet.