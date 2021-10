Die Raumausstatter-Innung Rhein-Haardt warnt vor „dubiosen Handwerkern“, die aktuell bundesweit vor allem mit mangelhaften Polsterarbeiten ihre Kunden abzocken wollen. Laut Mitteilung der Innung versuchen diese Betriebe, entweder direkt an der Haustür oder mit Werbebeilagen oder Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften an Aufträge zu kommen. Dabei würden Polsterarbeiten mit sehr großen Rabatten angeboten und beworben. Doch die Innung warnt: „Oft werden die Arbeiten sehr schlecht ausgeführt, und trotz der angekündigten Rabatte sind sie in der Regel sogar teurer, als wenn die Arbeit von einem ortsansässigen und qualifizierten Handwerksbetrieb ausgeführt worden wäre.“ Kunden sollten sich auch nicht von einer vermeintlichen Geschäftsneugründung verwirren lassen: Oft würden diese Geschäftssitze nach kurzer Zeit wieder aufgelöst.