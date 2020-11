Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei einen 27-jährigen Mann, dem zur Last gelegt wird, zwischen 11. und 13. November nicht weniger als 24 Fahrräder in Haßloch gestohlen und unbefugt benutzt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen und operative Maßnahmen der Haßlocher Polizei führten am Freitagvormittag zum Erfolg. Der 27-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde am Freitag festgenommen, nachdem er versucht hatte, sich Zutritt zu einem Grundstück zu verschaffen. Aufgrund einer psychischen Erkrankung kam der Mann in eine Klinik. Die Polizei stellte zahlreiche Fahrräder sicher, deren Besitzer nicht feststehen. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet die Eigentümer, sich zu melden und nimmt unter Telefon 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de weiterhin Zeugenhinweise in dieser Sache entgegen.