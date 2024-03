Mit dem Verkauf von Apfelbrot Ende des vergangenen Jahres in Neustadt erwirtschafteten die Damen des Inner Wheel Clubs Neustadt-Landau eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich. Dieser Betrag konnte jetzt an das Frauenhaus in Neustadt übergeben werden. Die Summe wird laut dem Inner Wheel Club eingesetzt, um einen Sozialpädagogen, der sich um die männlichen Kinder kümmert, zu finanzieren. Diese Maßnahme wird seitens des Frauenhauses als dringend erforderlich erachtet, heißt es in der Mitteilung.