Der Innenstadtbeirat und die Willkomm-Gemeinschaft als Dachverband der Gewerbetreibenden in Neustadt rufen eine gemeinsame Projektgruppe ins Leben. Angestrebt werden Verbesserungen in der Innenstadt mit Blick auf die Landesgartenschau 2027. „Wir haben den Beschluss einstimmig gefasst“, teilte Innenstadtbeiratsvorsitzender Norbert Schied im Nachgang zur Sitzung am Dienstag mit. Er verdeutlicht: „Wir wollen, dass in den nächsten viereinhalb Jahren mehrere Punkte abgearbeitet werden.“ Konkret wollen Kommunalpolitiker und Geschäftsleute Fortschritte beim Thema Verkehrsberuhigung in der Altstadt samt Lösung für den Anlieferverkehr, Verbesserungen bei der Sauberkeit sowie bei der Lebens- und Aufenthaltsqualität. „Innenstadtbeirat und Willkomm haben die gleichen Ziele, das wollen wir mit der Projektgruppe unterstreichen und damit auch gemeinsam den Druck auf die Stadt erhöhen. Wir wollen 2027 etwas vorweisen können“, so Schied. Geplant seien auch neue Impulse beim Baustellen-Management. So sei es wichtig, die betroffenen Geschäftsleute mitzunehmen. „Wir wollen vorab mehr informieren und die Leute auch während der Bauphase begleiten, damit sie sich auf die Verbesserungen nach Abschluss der Arbeiten freuen können“, betont Schied. Außerdem seien Baustellenphasen eine gute Gelegenheit, um neue Regelungen zur Verkehrsberuhigung zu testen.