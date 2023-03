Nach seiner Tour durch die Weindörfer im vergangenen Jahr bietet Oberbürgermeister Marc Weigel nun auch fünf Vor-Ort-Termine für die Innenstadt an. Bürger können ihn für ihre Anliegen in Branchweiler, Schöntal, Böbig, Winzingen und auf der Hambacher Höhe treffen.

Start der Tour ist am Donnerstag, 23. März, in der Eichendorff-Schule in Branchweiler. Weiter geht es am Dienstag, 28. März, beim SV Schöntal. Am Mittwoch, 12. April, ist die Aula in der Berufsbildenden Schule reserviert und am Mittwoch, 26. April, die Alte Winzinger Kirche. Alle Termine finden von 18 bis 20 Uhr statt. Zum Abschluss ist der Oberbürgermeister am Mittwoch, 17. Mai, von 17 bis 19 Uhr in der Hans-Geiger-Schule auf der Hambacher Höhe. Um die Abende vorbereiten zu können, bittet die Verwaltung interessierte Bürger, ihre Anliegen vorab per E-Mail an ob.vorort@neustadt.eu mitzuteilen, die Kontaktdaten anzugeben und das Thema zu beschreiben.