Innerhalb der Stadtverwaltung Neustadt dürfte es eine der wichtigsten Stellen sein: jene des „Stadtsheriffs", die 1995 erstmals besetzt worden war. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Aufsichtsdienst für die Innenstadt. Was sich so lapidar anhört, hat der erste Amtsinhaber Jürgen Brenner mit viel Leben gefüllt. Als Bindeglied zwischen Bürgern, Gästen, Handel und Stadtverwaltung hat er mit seiner kommunikativen und unkomplizierten Art dafür gesorgt, dass diese Stelle so wichtig wurde. Nach dem Tod Brenners im Juni 2022 gibt es nun einen Nachfolger. Am 3. April wird der 33 Jahre alte Sebastian Hofmann seinen Dienst antreten.