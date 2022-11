Innenstaatssekretärin Simone Schneider (SPD) wurde in den Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss berufen. Das hat am Dienstag das rheinland-pfälzische Innenministerium mitgeteilt. Die Stiftung soll das Schloss als Kultur- und Baudenkmal sowie als bedeutende Stätte für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die europäische Zusammenarbeit erhalten. „Unsere Demokratie wurde nicht nur erstritten und erkämpft, sondern muss auch heute stets aufs Neue verteidigt, gestaltet und gelebt werden.“, so Schneider. Die Stiftung wurde 2002 vom Land, dem Landkreis Bad Dürkheim, dem Bezirksverband und der Stadt Neustadt gegründet. Den Vorsitz wählt der Vorstand auf Vorschlag des Landes aus seiner Mitte. Bisheriger Vorstandsvorsitzen war der vor wenigen Wochen zurückgetretene Innenminister Roger Lewentz (SPD).