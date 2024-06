Ob Trommelkurs, Kletterpartien, Pratzenkicken oder Hannibal-Pass – auf dem Sport- und Spielfest der TuS Lachen-Speyerdorf kommen alle Kinder auf ihre Kosten. 2025 soll sich etwas ändern.

„Das Trommeln und die Feuerwehr waren das Beste.“ Die fünfköpfige Gruppe der Lebenshilfe Ludwigshafen war sich einig am Ende ihres Besuches beim inklusiven Spielfest der TuS Lachen-Speyerdorf. Aber auch alle anderen Angebote auf der vereinseigenen Sportanlage fanden trotz anfangs nicht optimalen Wetters viel Zuspruch vor allem von Familien mit Kindern jeden Alters.

Auch die Kleinsten waren schon eifrig dabei, am Stand der Feuerwehr die roten Fahrzeuge zu besichtigen und mit Wasser aus dem Löschschlauch selbst Buchstaben umzuwerfen oder eine kleine Flamme zu löschen. Die fünfjährige Mahla schaffte die Herausforderung auf Anhieb. Ihre anfangs noch sehr zurückhaltende Schwester Nele (3) wollte dann doch nicht nachstehen. Sie zielt unter fachkundiger Anleitung mit der Spritze, Oma und Opa schauen zu. „Wir haben es erstmals geschafft, bei dem Spielfest dabei zu sein“, freute sich Zugführer André Luipold über die gute Resonanz. „Bei manchen Eltern hatte man den Eindruck, sie hätten ihre Kinder zwei Stunden bei uns lassen können.“

Brotbox als Erinnerung

Für alle Besucher ging es aber weiter zu den verschiedenen Aktionen auf der weitläufigen Anlage. Dort konnten sie Stempel sammeln und mit einer ausgefüllten Laufkarte am Ende eine Brotbox als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Den „Hannibal-Pass“ konnte zudem erwerben, wer beim ebenfalls erstmals auf dem Spielfest vertretenen Pfälzer Handball-Verband Aufgaben mit leichten koordinativen und technischen Anforderungen erfolgreich bewältigt hatte. „Der Parcours mit seinen auf das Alter der Kinder abgestimmten Übungen ist von Emily Hagedorn vom SV Meckenheim zusammengestellt worden“, erläuterte der persönlich die Aktion leitende Präsident Ulf Meyhöfer. Als Helfer hatten sich weitere Verbandsmitarbeiter, darunter mit Alex Zimpelmann der Trainer der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft, für diesen Tag zur Verfügung gestellt. Sie nahmen sich auf den fünf zu bewältigenden Stationen auch drei Teilnehmern aus dem Wohnhaus Böhl der Lebenshilfe an, die danach stolz ihre Trophäen präsentieren.

Afrikanische Rhythmen

Zuvor war die von Tim Nolte begleitete Gruppe von Menschen mit Handicap längere Zeit im Zelt des Vereins „Mbe Gambia makoila - Wir helfen Gambia“ in einem Trommelkurs aktiv gewesen und hatte dort auch bei der Neustadterin Andrea Sprengart für große Freude gesorgt. „Sie haben ohne große Zurückhaltung ganz toll mitgemacht und waren voll bei der Sache“, freute sich die Vorsitzende über das Engagement der Teilnehmer und die Möglichkeit, ihren Verein bei dieser Gelegenheit präsentieren zu können. Mit Ansumana Mantjang übte sie mit den jungen Mitspielern auf ihren Instrumenten afrikanische Rhythmen ein. Und viele machten ebenso mit wie nebenan bei heißen, aber ungefährlichen Schwertkämpfen, dem Pratzenkicken oder bei Kletterpartien an der großen Boulderwand. Wer Lust hatte, konnte sich an Geschicklichkeitsspielen versuchen, einen Rollstuhl-Parcours überwinden oder auf dem Volleyball-Feld baggern und schmettern.

Lob für die Organisatoren

Eine Attraktion vor allem für die vielen ganz jungen Besucher war einmal mehr der immer bevölkerte Airtack. Auf der luftgefüllten Matte vergnügte sich ebenfalls die zweieinhalbjährige Zoe, Enkelin von Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich. „Sie taut jetzt langsam auf“, freute er sich am Rand über das muntere Treiben, wobei er einen Familienbesuch mit einem Abstecher auf das Spielfest verbinden konnte. „Eine sehr schöne Veranstaltung von einem höchst engagierten Verein. Ich bin beeindruckt“, lobte Ulrich vor allem die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage für ihre vielfältigen Aktivitäten. Das gleiche Lob kam von Nina Hagedorn, Regionalkoordinatorin bei Special Olympics Rheinland-Pfalz. „Bisher war immer eine Kollegin hier vor Ort, und ich hatte von ihr nur Gutes gehört. Diesmal wollte ich mir selbst ein Bild von der Veranstaltung machen“, erklärte sie während eines Gespräches mit Mia Hemmer vom Organisationsteam.

Die zeigte sich angesichts der Abendveranstaltung mit zwei Bands auf der Bühne erleichtert, dass sich das Wetter nach anfänglichen Regentropfen zusehend verbesserte und kündigte für das kommende Jahr eine eventuelle Rückkehr zur Austragung des Spielfestes an zwei Tagen an.