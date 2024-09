Der Leichtathletikverband Pfalz lädt zum zweiten inklusiven Sportabzeichentag ein. Nach der Premiere 2023 in Deidesheim können Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in Haßloch ihre Prüfungen in der Leichtathletik absolvieren.

Wir sind auf jeden Fall wieder dabei“, kündigten die beiden Teilnehmer aus dem Wohnhaus Böhl der Lebenshilfe Ludwigshafen gleich nach dem Abschluss des ersten inklusiven Sportabzeichentages im Vorjahr in Deidesheim an. Und kaum war der Termin der zweiten gemeinsamen Veranstaltung zum Deutschen Sportabzeichen und Behinderten-Sportabzeichen bekannt, lag auch schon die Anmeldung von Andreas Hartkorn und Daniel Reber vor.

Zusammen mit dem LC Haßloch führt der Leichtathletikverband Pfalz seinen zweiten inklusiven Sportabzeichentag am Samstag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr im Stadion in Haßloch durch. Kurz nach dem Ende der Paralympics, die mehr als nur eine Fortsetzung der bereits beeindruckenden Olympischen Spiele in Paris darstellten, bietet die Veranstaltung die Chance zur Überprüfung der eigenen Leistungsfähigkeit oder zum Einstieg in sportliche Betätigung. Und das mit oder ohne Handicap.

Sportwoche für alle

Die Veranstaltung reiht sich zudem ein in die ebenfalls zum zweiten Mal vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) durchgeführten „Sportwoche für alle“, die vom 21. bis 28. September im gesamten Bundesgebiet stattfindet. Der DBS reagiert damit auf die Tatsache, dass es nach wie vor zu wenige Sportangebote für behinderte Menschen gibt und die bestehenden Sportmöglichkeiten noch weitgehend unbekannt sind. Das Angebot reicht dabei von klassischen Behindertensport-Angeboten wie Rollstuhlbasketball, Sitzvolleyball oder Goalball, die auch von Menschen ohne Behinderung ausgeübt werden können, bis zu inklusiven Sportmöglichkeiten wie den Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens und Trendsportarten.

„Inklusion funktioniert am besten im Sport. Egal ob Männchen oder Weibchen, alt oder jung, mit oder ohne Behinderungen. Das Miteinander und Spaß an diesem Miteinander, das ist das Entscheidende“, sagt dazu Kirsten Bruhn, Expertin bei den Übertragungen der ARD von den Paralympics in Paris. Die frühere Paraschwimmerin engagiert sich daher auch für die Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen zum Sportabzeichen für Menschen mit und ohne Behinderung ebenso wie der Para-Leichtathlet Leon Schäfer. „Wichtig ist das gemeinsame Spaß haben, gemeinsam mit seinen Freunden und Klassenkameraden Sport machen – und dabei geht es nicht in erster Linie ums Gewinnen“, betont der zweifache Weltmeister im Prothesen-Weitsprung und -sprint.

Gemeinsames Aufwärmen

Eröffnet wird der inklusive Sportabzeichentag am 21. September um 10 Uhr mit einem von der Bad Dürkheimer Sportabzeichenbeauftragten Erika Müller-Kupferschmidt geleiteten gemeinsamen Aufwärmen der Teilnehmer. An vier Stationen werden sie danach in Haßloch die leichtathletischen Disziplinen aus den vier Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination absolvieren. Vorbereitet werden ein Parcours für Rollstuhlfahrer sowie zusätzliche Aufgaben in speziellen Behinderten-Klassen. „Eine inklusive Veranstaltung wie die in Haßloch ist aber ausdrücklich nicht nur für behinderte Menschen da, sondern soll das gemeinsame Sporttreiben fördern“, sagen die Organisatoren und hoffen zudem auf etliche Teilnehmer am Deutschen Sportabzeichen. Am Ende der Sommersaison bietet sich für Spätentschlossene die Chance, noch die Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze zu erwerben sowie für Vereine und Mannschaften in einen internen sportlichen Wettbewerb zu treten.

Als problematisch für Absolventen des Behinderten-Sportabzeichen hat sich im Vorjahr erwiesen, dass ebenso wie beim Deutschen Sportabzeichen die Schwimmfertigkeit zwingend nachgewiesen werden muss. Deshalb sollen unabhängig von einem erfolgreichen Abschluss alle Teilnehmer an den leichtathletischen Disziplinen in Haßloch ausgezeichnet werden. Als Verbindung zu den Paralympics erhalten sie kleine Souvenirs des deutschen Teams in Paris und werden symbolisch zu Mitgliedern des „Teams D“ ernannt. Dazu gibt es eine Verlosung von Artikeln aus der Paralympic-Kollektion.

Anmeldung

Um alle Starter beim Behinderten-Sportabzeichen in die entsprechende Wettkampf- und Altersklasse einordnen zu können, ist eine vorherige Meldung unter Angabe des Alters und der Behinderung bis zum 20. September per E-Mail unbedingt erforderlich unter arno.schade@online.de oder Telefon 0176/55275613. Dort gibt es auch nähere Auskünfte bei Fragen zum Sportabzeichen.