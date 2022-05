Nach dem gemeinsamen Fußballtraining mit Jugendlichen der Lebenshilfe und der TSG Deidesheim im April steht auf dem Sportgelände der TSG am 17. Juli eine weitere inklusive Sportveranstaltung auf dem Programm.

Bei einem Sportabzeichentag wollen der Leichtathletikverband Pfalz und Special Olympics Rheinland-Pfalz mit den Inklusionslotsen des Landessportbundes nach zwei Jahren im Zeichen von Corona und den stark eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten gerade für beeinträchtigte Menschen die Chance zu einem sportlichen Neustart mit nichtbehinderten Freizeitsportlern bieten.

Das Sportabzeichen ist ein ideales Instrument, um das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu fördern, Anreize zu regelmäßigem Sport zu geben, die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern und Berührungsängste abzubauen. Menschen mit Behinderung haben einen eigenen Leistungskatalog mit verschiedenen Behinderungsklassen, der ständig weiterentwickelt und angepasst wird. Die individuellen Leistungsanforderungen sind auf Grundlage der Behinderungsklasse in Verbindung mit dem Alter und Geschlecht festgelegt und in dem Handbuch „Deutsches Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung“ veröffentlicht: Das Deutsche Sportabzeichen sei geeignet für Teilnehmer vom Schüler- bis zum Seniorenalter. Angestrebt werde bereits im Vorfeld ein gemeinsames Training mit bestehenden Sportabzeichengruppen, um den inklusiven Ansatz zu betonen.

Der Sportabzeichentag beginnt um 13 Uhr. Am Vormittag wird, ebenfalls in Deidesheim, ab 9 Uhr bei genügend Beteiligung vom Sportbund Pfalz eine Sonderkampfrichterschulung zum Deutschen Behinderten-Sportabzeichen angeboten.

