Unter dem Motto „Bewegung trifft Inklusion“ ist in Haßloch ein regelmäßiger Bewegungstreff an der frischen Luft entstanden. Das nächste Treffen ist am Donnerstag um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz in Höhe des VfB Haßloch am August-Schön-Weg. Ob alleine, mit Kindern, Rollstuhl oder Rollator – alle können mitmachen. Ziel ist das gemeinsame Bewegen für rund 30 Minuten.

Die Idee zu dem Bewegungstreff entstand im Austausch mit Sportinklusionslotsin Evi Weis. Sie wird den Bewegungstreff gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Robert Fath und dem Seniorenbüro der Gemeinde anbieten und begleiten. Die Treffen sollen wöchentlich jeden Donnerstagvormittag um 11 Uhr stattfinden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zwecks besserer Planung wird um eine Voranmeldung bei Evi Weis gebeten.

Info



Evi Weis, Sport-Inklusions-Lotsin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, Region Vorderpfalz, Telefon 0171 5810390, E-Mail e.weis@silo.lsbrlp.de.