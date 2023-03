Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zähne zusammenbeißen und trotzdem optimistisch nach vorne schauen. Das empfiehlt Ortsvorsteher Dirk Herber seinen Mußbachern. Dem CDU-Politiker ist bewusst, dass ein Bauvorhaben im Ort die Nerven der Bürger ziemlich strapazieren wird.

Wer sich in diesen Tagen mit Dirk Herber unterhält, kommt an einem Thema nicht vorbei: das große Bauprojekt am Bahnhof.