Ingrid Kurz stellt in der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei eine Auswahl ihrer Werke aus. Bis Ende Juni sind die Bilder zu sehen.

Inspiriert von Naturerlebnissen entwirft Ingrid Kurz farbintensive Bilder mit abstraktem Charakter. Eine besondere Beziehung hat sie dabei zu ihrem heimischen Garten. Aber auch Eindrücke von Aufenthalten am Meer oder an Seen sind Quellen der Inspiration. In ihrem Atelier in Neustadt werden diese dann auf Leinwand gebracht. Von der Idee bis zum fertigen Bild können mehrere Wochen oder Monate vergehen. Einige Motive von Ingrid Kurz sind im Mai und Juni nun bei „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei zu sehen.

Ingrid Kurz lebt in Neustadt und hat vor 17 Jahren mit Beginn ihres Ruhestandes ihre Leidenschaft für die abstrakte Malerei intensiviert. Sie besuchte verschiedene Fortbildungen, ließ sich durch den Austausch mit anderen Künstlern in In- und Ausland inspirieren und hat als aktives Mitglied des Kunstvereins Neustadt bereits an mehreren Orten ausstellen dürfen. Bei „Kunst im Treppenhaus“ sind ihre Bilder nun zum ersten Mal zu sehen.

Sie beschreibt die Entstehung ihrer farbintensiven Bilder als Prozess. Leinwände werden hierzu mit Farben beschüttet, betröpfelt oder besprüht. Dabei wird das Bild immer wieder kritisch betrachtet und neu übermalt. Manchmal entstehen bis zu 20 Farbschichten, bis das endgültige Bild fertig ist.

Der Kontakt zur Gemeindebücherei Haßloch entstand über eine Freundin. „Es freut mich, nun in der Gemeindebücherei Haßloch in einer doch eher ungewöhnlichen Kulisse eines Treppenhauses ausstellen zu können“, so Ingrid Kurz. „Ohne die wechselnden Ausstellungen wäre das Treppenhaus ziemlich blass“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer. Doch dank der Reihe treffen Besucher der Bücherei immer wieder auf andere Impressionen.

Die Ausstellung ist im Mai und Juni zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindebücherei zu sehen.