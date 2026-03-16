Vorträge, Beratung und Infos rund ums Älterwerden: In Lambrecht laden Gemeindeschwester plus und Pflegestützpunkt am 27. März zur Veranstaltung „Aktiv und Sozial“ ein.

Zur Infoveranstaltung „Aktiv und Sozial im Lambrechter Tal“ laden Gemeindeschwester plus Elke Weller und der Pflegestützpunkt Lambrecht für Freitag, 27. März, ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Gemeinschaftshaus in der Blainviller Straße 1 und endet gegen 18 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die im Alltag älterer Menschen eine Rolle spielen. Geplant sind Vorträge zu Lebensgestaltung im Alter, zur Blasengesundheit sowie zur Verkehrssicherheit im höheren Lebensalter. Außerdem besteht Gelegenheit zu individuellen Beratungsgesprächen.

Begleitend präsentieren regionale Initiativen, Apotheken, Sanitätshäuser sowie Pflege- und Gesundheitsdienste ihre Angebote. Informiert wird unter anderem über Mobilität im Alter, Hilfsmittel, Demenz, Selbsthilfe, Vorsorgevollmachten und Hospizarbeit. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Fachkraft Gemeindeschwester plus unterstützt ältere Menschen, die noch keine Pflege benötigen, aber Beratung oder Hilfe im Alltag wünschen. Der Pflegestützpunkt berät pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen unabhängig zu Leistungen und Unterstützungsangeboten.

Weitere Informationen gibt es bei Elke Weller unter elke.weller@kreis-bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322 961-9127 sowie beim Pflegestützpunkt Lambrecht unter 06325 18400-61 oder -62.