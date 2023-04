Eine Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes Lambrecht und die Gemeindeschwester plus für die Verbandsgemeinde bieten am 27. April 9 bis 12 Uhr vor dem SBK-Markt in Lambrecht einen Infostand an.

Das Beratungsangebot von Silke Weißenmayer vom Pflegestützpunkt richtet sich an Menschen in der Verbandsgemeinde Lambrecht, die Fragen rund um das Thema Pflege haben. Die Gemeindeschwester plus Elke Weller ist im Landkreis Bad Dürkheim für die Verbandsgemeinde Lambrecht zuständig und berät hochbetagte Senioren, die zwar noch keine Pflege brauchen, denen es aber beispielsweise an sozialen Kontakten und Fürsorge oder Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen mangelt. Sie hat ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anliegen. Sie kennt Freizeitangebote und nachbarschaftliche Hilfen. Das Angebot richtet sich an Menschen über 80 Jahren, die nicht pflegebedürftig sind und zu Hause wohnen. Die Beratungsangebote sind neutral, kostenlos und vertraulich.

Info

Pflegestützpunkt Lambrecht, Silke Weißenmayer, E-Mail silke.weissenmayer@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Telefon 06325 1840061.