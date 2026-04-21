Der Seniorenbeirat Haßloch bietet eine Informationsveranstaltung zum digitalen Einkaufen an. Diese findet am Montag, 4. Mai, um 14 Uhr statt.

Dabei wird gezeigt, wie sich der Einkauf mithilfe einer App vereinfachen lässt. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Produkte selbst scannen, eine digitale Einkaufsliste erstellen und den Einkauf an der Scannerkasse bezahlen können.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Ziel ist es, den Umgang mit moderner Technik im Alltag zu erleichtern.

Eine Anmeldung ist bei Hans Spira unter der Telefonnummer 0170 5783998 erforderlich.

Zur Vorbereitung wird ein Termin am Mittwoch, 29. April, von 14 bis 16 Uhr im Internet-Café für Senioren in der Gillergasse 14 in Haßloch angeboten. Dort wird die benötigte App installiert und Unterstützung bei der Anmeldung gegeben.