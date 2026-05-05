Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit lädt Jugendliche zu einem Aktionstag zum Thema „Hot to Praktikum“ (etwa: „So geht Praktikum“) ein. Am 20. Mai können sich junge Interessenten von 10.30 bis 14.30 Uhr in der Johannes-Kopp-Straße 2 darüber informieren, wie sie für sich den richtigen Praktikumsplatz finden, teilt die Arbeitsagentur mit. An verschiedenen Stationen könnten die Teilnehmenden herausfinden, welche Ausbildung oder welcher Betrieb zu ihnen passt, wie man eine überzeugende Bewerbung erstellt und in einem Vorstellungsgespräch überzeugt. Auch ein „Telefontraining“ wird angeboten, um auf schnellem Weg einen Praktikumsplatz zu vereinbaren. Außerdem gibt es Informationen zu Betrieben, die ein Praktikum ermöglichen, so die Arbeitsagentur.

Infos

Informationen zum Thema Praktikum: www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum