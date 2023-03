Einen Informationsabend zur geplanten Tiefengeothermie und Lithiumgewinnung auf den Gemarkungen Haßloch und Geinsheim organisiert der Verein Bürgerengagement und die Ortsgruppe Haßloch der Naturfreunde am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, in der Sängerhalle des Volkschors Haßloch, Sägmühlweg 96. Laut Veranstalter ist geplant, aus über 3000 Meter Tiefe Thermalwasser zu fördern, um daraus in einer großen Fabrikanlage zwischen Fronmühle und Geinsheim Lithium zu extrahieren. „Damit sind Risiken verbunden, zum Beispiel können Erdbeben ausgelöst, das Grundwasser auf lange Zeit verschmutzt werden“, teilen sie mit. Für den Extraktionsprozess würden große Mengen an Trinkwasser benötigt. Ob für Haßlochs Bürger günstiges Warmwasser zur Verfügung stehe, sei fraglich – vor allem im Hinblick auf die Kosten eines neu zu bauenden Wärmenetzes im Großdorf.