In einer Informationsveranstaltung wird der deutsch-französischen Master-Studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt am Donnerstag, 11. März, vorgestellt.

Ab 18 Uhr wird in einer online Info-Veranstaltung der Studiengang am Weincampus Neustadt und an der Université de Haute-Alsace präsentiert. Dabei werden alle Fragen rund um den Studiengang wie etwa Studienverlauf, Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen, Studium in Frankreich, Praxisprojekte sowie Finanzierungsfragen erläutert.

Die Veranstaltung findet zweisprachig statt und wird gemeinsam von der deutschen und der französischen Studiengangsleitung gehalten. So haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, die beiden Hochschulen und die Professoren kennenzulernen. Als grenzüberschreitendes Studienangebot ist der deutsch-französische Master Weinbau und Oenologie im September 2020 gestartet. Das Studium, das mit einem double-degree Master of Science abschließt, gliedert sich in Präsenzphasen sowohl am Weincampus Neustadt als auch an der Université de Haute-Alsace in Colmar sowie insgesamt drei Praxisphasen, die in Weinbaubetrieben am Oberrhein inklusive der Schweiz absolviert werden.

Dabei finden zwei Praktika verpflichtend in einem Betrieb und einer Region der zu erlernenden Sprache statt. Zum Studienbeginn finden Sprachkurse statt, um das Studium an der Partnerhochschule vorzubereiten und den Interessenten mit geringen Französisch- oder Deutschkenntnissen den Einstieg zu ermöglichen.

Durch das Studium und die Praxisprojekte in drei Ländern erwerben sie auch solide sprachliche und interkulturelle Kompetenzen sowie Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations-, Teamfähigkeit und Flexibilität. Das Studienangebot richtet sich an Bachelorabsolventen aus Weinbau und Oenologie, Agrar-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Der Studiengang ist auch für Quereinsteiger zugänglich. Anmeldungen zur Info-Veranstaltung am Donnerstag, 11. März, im Internet unter events.weincampusneustadt.de/event oder per E-Mail an Cécile Esch unter cecile.esch@hwg-lu.de anmelden.