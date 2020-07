Zum ersten Mal seit März können sich werdende Eltern vor Ort über den Kreißsaal, die Geburtsklinik und Wochenstation des Marienhaus-Klinikums Hetzelstift informieren.

Der Infoabend ist für Dienstag, 14. Juli ab 19 Uhr vorgesehen. Dann erläutert Chefarzt Gerald Staudenmaier in seinem Vortrag, wie die Geburtshilfe am Hetzelstift organisiert ist und welche Möglichkeiten werdende Eltern in Neustadt haben. Im Anschluss können Fragen gestellt werden.

Anmeldung zu den Kursen der Elternschule sind an diesem Tag bereits ab 18 Uhr möglich, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung.

Aufgrund der Mindestabstandsregelungen kann nur eine begrenztere Anzahl an Teilnehmern zugelassen werden. Deshalb wird um Anmeldungen per E-Mail an elterninfoabend@gmx.de gebeten. Bei dieser Veranstaltung müssen die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden, so sollten Besucher eine Mundschutzmaske tragen und auf die Einhaltung der Mindestabstände achten.

Ab August soll der Infoabend wieder regelmäßig stattfinden, und zwar immer am ersten Dienstag eines Monats. Geburtsvorbereitungskurse werden derzeit sowohl online als auch vor Ort im Klinikum angeboten. Infos zu diesen und weiteren Kursen gibt es online unter www.hetzelstift.de.