Die Malteser in Neustadt planen ein neues Angebot: Künftig sollen ehrenamtliche Fahrer mit einer E-Rikscha Menschen unterstützen, die selbst nicht mehr mobil sind. Dazu findet am Freitag, 10. April, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung statt.

Treffpunkt ist der Saal der St.-Pius-Kirchengemeinde in der Max-Slevogt-Straße 1. Gesucht werden Engagierte, die sich gerne im Freien bewegen und anderen mit gemeinsamen Fahrten eine Freude machen möchten.

Neben dem geplanten Rikscha-Dienst informieren die Malteser auch über weitere Möglichkeiten des Ehrenamts, etwa Besuchsdienste, Seniorennachmittage, den Mittagstisch oder die Malteser Jugend.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an anette.langhauser@malteser.org.